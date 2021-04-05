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21:32 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу может досрочно оформить выход на Евро-2022

Сборная Казахстана по футзалу может досрочно обеспечить себе путевку на Евро-2022, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: КФФ

Во вторник, 6 апреля, команда в рамках квалификации сыграет в Будапеште против Венгрии. Если сборная Казахстана в этой встрече одержит победу, а Израиль потеряет очки в Минске в игре с Беларусью, то подопечные бразильского специалиста Кака досрочно выйдут в финальную стадию турнира.

Напомним, что сборная Казахстана ранее дважды участвовала в финальных стадиях чемпионата Европы — в 2016 году в Сербии и в 2018 году в Словении.

После матча с Венгрией до окончания отборочного раунда команде также предстоит сыграть с Израилем 9 и 11 апреля в Нур-Султане.

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