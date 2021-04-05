Сборная Казахстана по футзалу может досрочно оформить выход на Евро-2022
Сборная Казахстана по футзалу может досрочно обеспечить себе путевку на Евро-2022, сообщает KazFootball.kz.
Сборная Казахстана по футзалу может досрочно обеспечить себе путевку на Евро-2022, сообщает KazFootball.kz.
Во вторник, 6 апреля, команда в рамках квалификации сыграет в Будапеште против Венгрии. Если сборная Казахстана в этой встрече одержит победу, а Израиль потеряет очки в Минске в игре с Беларусью, то подопечные бразильского специалиста Кака досрочно выйдут в финальную стадию турнира.
Напомним, что сборная Казахстана ранее дважды участвовала в финальных стадиях чемпионата Европы — в 2016 году в Сербии и в 2018 году в Словении.
После матча с Венгрией до окончания отборочного раунда команде также предстоит сыграть с Израилем 9 и 11 апреля в