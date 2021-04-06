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08:58 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер сборной Казахстана по футзалу и легионер «Кайрата» перешли в испанский клуб

Нападающий сборной Казахстана по футзалу Тайнан, выступающий за португальский «Спортинг», и бразильский универсал алматинского «Кайрата» Гадейя продолжат карьеру в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

По информации Orm.es, оба игрока переходят в «Эль-Посо Мурсия». В борьбе за Тайнана испанский клуб опередил конкурента в лице «Интера».

Что касается Гадейи, то у него была устная договоренность с «Барселоной», но каталонский клуб из-за  экономических проблем не смог оформить сделку. В итоге «Эль-Посо» переманил игрока, несмотря на предложение от «Кайрата».

Тайнан выступает за «Спортинг» с августа 2019 года. До этого он два сезона провел в «Кайрате». С января 2018 года играет за сборную Казахстана.

Гадейя в чемпионате Казахстана сезона-2020/21 сыграл за «Кайрат» 11 матчей и забил восемь мячей.

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