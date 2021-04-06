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16:48 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу победила Венгрию и досрочно вышла на Евро-2022

Своего результата было мало, нужно было, чтобы оступились соперники.

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Сборная Казахстана по футзалу одержала подряд победу в матче отборочного цикла Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz. Она стала для команды четвертой подряд.

Подопечные Кака в Будапеште сыграли с Венгрией и разгромили соперника со счетом 6:1.

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В составе сборной Казахстана отличились Чингиз Есенаманов ('5), Азат Валиулин ('9), Тайнан ('10), Дуглас ('23) и Альберт Акбаликов ('32). Также хозяева забили себе автогол.

В параллельном матче в Минске команда Израиля потерпела разгромное поражение от Беларуси со счетом 0:14. Таким образом, сборная Казахстана досрочно оформила выход на Евро-2022, набрав максимальное количество очков в четырех мачтах, в отличие от конкурентов по группе, и имея еще игры в запасе. До окончания отборочного раунда команде предстоит провести два матча против Израиля, они состоятся в Нур-Султане 9 и 11 апреля. Ранее сборная Казахстана дважды участвовала в финальных стадиях чемпионата Европы — в 2016 году в Сербии и в 2018 году в Словении.

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