Сборная Казахстана по футзалу победила Венгрию и досрочно вышла на Евро-2022

В параллельном матче в Минске команда Израиля потерпела разгромное поражение от Беларуси со счетом 0:14. Таким образом, сборная Казахстана досрочно оформила выход на Евро-2022, набрав максимальное количество очков в четырех мачтах, в отличие от конкурентов по группе, и имея еще игры в запасе. До окончания отборочного раунда команде предстоит провести два матча против Израиля, они состоятся в Нур-Султане 9 и 11 апреля. Ранее сборная Казахстана дважды участвовала в финальных стадиях чемпионата Европы — в 2016 году в Сербии и в 2018 году в Словении.