Сборная Казахстана по футзалу победила Венгрию и досрочно вышла на Евро-2022
Своего результата было мало, нужно было, чтобы оступились соперники.
Своего результата было мало, нужно было, чтобы оступились соперники.
Сборная Казахстана по футзалу одержала подряд победу в матче отборочного цикла Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz. Она стала для команды четвертой подряд.
Подопечные Кака в Будапеште сыграли с Венгрией и разгромили соперника со счетом 6:1.
В составе сборной Казахстана отличились Чингиз Есенаманов ('5), Азат Валиулин ('9), Тайнан ('10), Дуглас ('23) и Альберт Акбаликов ('32). Также хозяева забили себе автогол.
В параллельном матче в Минске команда Израиля потерпела разгромное поражение от Беларуси со счетом 0:14. Таким образом, сборная Казахстана досрочно оформила выход на Евро-2022, набрав максимальное количество очков в четырех мачтах, в отличие от конкурентов по группе, и имея еще игры в запасе. До окончания отборочного раунда команде предстоит провести два матча против Израиля, они состоятся в