Тренер сборной Казахстана назвал факторы успеха в отборе Евро-2022 по футзалу

«Я бы сказал, что задача выполнена на 80−90 процентов, потому что она заключается в том, чтобы победить во всех матчах группы. Мы к этому идем. Но ребята все равно молодцы. Это хороший для нас результат — мы вышли на Евро. Самоотдача, дисциплина и выполнение тренерской установки ребятами позволили выиграть четыре игры. Но мы не будем останавливаться, будем пытаться расти, стать сильнее. Сложной ли была игра? Мы сделали так, чтобы она не стала сложной и в первую очередь своим правильным подходом к ней и дисциплиной. В первом тайме мы не позволили сопернику раскрыться и продемонстрировать свою игру. Мы очень хорошо справились со “столбом” соперника, это и облегчило нашу игру. Дальше будем также стремиться выигрывать, будут, наверное, какие-то изменения в составе, вызовем двух-трех других игроков, чтобы посмотреть их в сборной, несмотря на это, команда будет играть с настроем на победу», — сказал он.