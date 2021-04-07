Тренер сборной Казахстана назвал факторы успеха в отборе Евро-2022 по футзалу
Команда выиграла все матчи.
Команда выиграла все матчи.
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака поделился эмоциями от победы над Венгрией, позволившей его подопечным досрочно отобраться в финальную часть Евро-2022.
Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей.
«Я бы сказал, что задача выполнена на 80−90 процентов, потому что она заключается в том, чтобы победить во всех матчах группы. Мы к этому идем. Но ребята все равно молодцы. Это хороший для нас результат — мы вышли на Евро. Самоотдача, дисциплина и выполнение тренерской установки ребятами позволили выиграть четыре игры. Но мы не будем останавливаться, будем пытаться расти, стать сильнее. Сложной ли была игра? Мы сделали так, чтобы она не стала сложной и в первую очередь своим правильным подходом к ней и дисциплиной. В первом тайме мы не позволили сопернику раскрыться и продемонстрировать свою игру. Мы очень хорошо справились со “столбом” соперника, это и облегчило нашу игру. Дальше будем также стремиться выигрывать, будут, наверное,
Напомним, что в первой игре Казахстан разгромил Венгрию (5:0), а также дважды обыграл Беларусь (5:2, 6:1).
До окончания отборочного раунда команде предстоит провести два матча против Израиля, они состоятся в