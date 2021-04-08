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19:48 (мск), источник: Vesti.kz

В составе сборной Казахстана произошли изменения перед играми с Израилем в отборе Евро-2022 по футзалу

Команда лидирует в группе.

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Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака перевел из резервного списка в основной состав некоторых игроков.

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Об этом сообщает пресс-служба КФФ.

Речь идет о Расуле Карбаеве («Нур-Султан»), Жомарте Токаеве («Атырау») и Эрсултане Сагындыкове («Аят»).

До окончания отборочного раунда команде предстоит провести два матча против Израиля, они состоятся в Нур-Султане 9 и 11 апреля.

В последней встрече, прошедшей в Будапеште, команда Кака победила Венгрию со счетом 6:1 и досрочно вышла в финальную часть Евро.

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