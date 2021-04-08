В составе сборной Казахстана произошли изменения перед играми с Израилем в отборе Евро-2022 по футзалу
Команда лидирует в группе.
Команда лидирует в группе.
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака перевел из резервного списка в основной состав некоторых игроков.
Об этом сообщает
Речь идет о Расуле Карбаеве («Нур-Султан»), Жомарте Токаеве («Атырау») и Эрсултане Сагындыкове («Аят»).
До окончания отборочного раунда команде предстоит провести два матча против Израиля, они состоятся в
В последней встрече, прошедшей в Будапеште, команда Кака победила Венгрию со счетом 6:1 и досрочно вышла в финальную часть Евро.