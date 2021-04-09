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15:56 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан победил Израиль после досрочного выхода на Евро-2022 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу уверенно переиграла Израиль в рамках отборочного турнира Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей по дублю оформили Тайнан (17-я минута, 24-я) и Жомарт Токаев (19-я, 20-я). У проигравших один мяч отыграл Тамир Школьник (38-я).

Следующий матч команды проведут 11 апреля.

Напомним, что ранее подопечные Рикардо Кака победили Венгрию (5:0, 6:1) и Беларусь (5:2, 6:1), после чего досрочно отобрались в финальную часть чемпионата Европы.

Ранее сборная Казахстана дважды участвовала в финальных стадиях Евро — в 2016 году в Сербии и в 2018 году в Словении.

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