Казахстан победил Израиль после досрочного выхода на Евро-2022 по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу уверенно переиграла Израиль в рамках отборочного турнира Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футзалу уверенно переиграла Израиль в рамках отборочного турнира Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в
Следующий матч команды проведут 11 апреля.
Напомним, что ранее подопечные Рикардо Кака победили Венгрию (5:0, 6:1) и Беларусь (5:2, 6:1), после чего досрочно отобрались в финальную часть чемпионата Европы.
Ранее сборная Казахстана дважды участвовала в финальных стадиях Евро — в 2016 году в Сербии и в 2018 году в Словении.