Казахстан победил Израиль после досрочного выхода на Евро-2022 по футзалу

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей по дублю оформили Тайнан (17-я минута, 24-я) и Жомарт Токаев (19-я, 20-я). У проигравших один мяч отыграл Тамир Школьник (38-я).

Следующий матч команды проведут 11 апреля.

Напомним, что ранее подопечные Рикардо Кака победили Венгрию (5:0, 6:1) и Беларусь (5:2, 6:1), после чего досрочно отобрались в финальную часть чемпионата Европы.