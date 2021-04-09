Сборная России по мини-футболу досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы 2022 года
ТАСС, 9 апреля. Сборная России по
ТАСС, 9 апреля. Сборная России по
В составе победителей забитыми мячами отметились Андрей Афанасьев (8-я и 20-я минуты), Руслан Кудзиев (36) и Антон Соколов (38), автогол на счету Давида Асланяна (10). В составе проигравших отличились Асланян (28) и Денис Неведров (40).
Сборная России досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы. Россияне с 15 очками после пяти игр занимают первое место в турнирной таблице группы 2. Занимающая второе место команда Грузии имеет в своем активе семь очков в четырех играх. В заключительном матче 12 апреля команда России сыграет дома с грузинами.
Восемь победителей групп и шесть лучших команд из занявших вторые места получат прямые путевки в финальную стадию. Последнюю путевку разыграют в стыковых матчах два оставшихся обладателя вторых мест.
Финальная стадия турнира с участием 16 команд пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года в Амстердаме и Гронингене. Сборная Нидерландов освобождена от квалификации на правах хозяйки турнира.
Сборная России выигрывала золото чемпионата Европы в 1999 году, пять раз занимала второе место, трижды — третье.