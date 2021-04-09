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18:22 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по мини-футболу досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы 2022 года

ТАСС, 9 апреля. Сборная России по мини-футболу на выезде одержала победу со счетом 5:2 над командой Армении в матче третьего этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года. Встреча прошла в Ереване.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Андрей Афанасьев (8-я и 20-я минуты), Руслан Кудзиев (36) и Антон Соколов (38), автогол на счету Давида Асланяна (10). В составе проигравших отличились Асланян (28) и Денис Неведров (40).

Сборная России досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы. Россияне с 15 очками после пяти игр занимают первое место в турнирной таблице группы 2. Занимающая второе место команда Грузии имеет в своем активе семь очков в четырех играх. В заключительном матче 12 апреля команда России сыграет дома с грузинами.

В третьем этапе отбора на чемпионат Европы принимают участие 32 сборные, разделенные на восемь групп по четыре участника. Каждая из команд группы проведет три матча дома и три матча на выезде.

Восемь победителей групп и шесть лучших команд из занявших вторые места получат прямые путевки в финальную стадию. Последнюю путевку разыграют в стыковых матчах два оставшихся обладателя вторых мест.

Финальная стадия турнира с участием 16 команд пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года в Амстердаме и Гронингене. Сборная Нидерландов освобождена от квалификации на правах хозяйки турнира.

Сборная России выигрывала золото чемпионата Европы в 1999 году, пять раз занимала второе место, трижды — третье.

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