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15:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Уступают лишь Испании». Зарубежный эксперт высоко оценил выступление сборной Казахстана по футзалу в отборе на Евро

Сборная Казахстана является одной из самых стабильных средних команд Европы. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал обозреватель портала Futsalfeed.com Оливье Милошевич. Эксперт заявил, что в финальном турнире Евро-2022 по футзалу подопечные Кака смогут преподнести немало сюрпризов.

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«Казахстанцам попалась не самая сложная группа. Однако сейчас уровень футзала выравнивается и такой огромной разницы в классе, как раньше, уже не наблюдается. И все же команда забила 30 голов. Это второй результат раунда. По этому показателю они уступают лишь Испании, которая является сильнейшей в Европе. Игроки хорошо сыграны и показывают зрелищный футзал.

Объективно, казахстанцы — крепкие и опасные соперники. Вряд ли кто-либо из фаворитов захочет с ними встретиться на ранней стадии. Ведь на Евро они могут преподнести немало сюрпризов", — отметил Милошевич.

Отметим, что Казахстан обыграл Израиль (4:0 и 4:1), а также победил Беларусь (5:2, 6:1) и Венгрию (5:0, 6:1). Разница мячей составила плюс 25 (30−5). В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Голландии с 19 января по 6 февраля, казахстанские игроки пробились еще за два тура до конца квалификации.

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