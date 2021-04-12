«Уступают лишь Испании». Зарубежный эксперт высоко оценил выступление сборной Казахстана по футзалу в отборе на Евро

«Казахстанцам попалась не самая сложная группа. Однако сейчас уровень футзала выравнивается и такой огромной разницы в классе, как раньше, уже не наблюдается. И все же команда забила 30 голов. Это второй результат раунда. По этому показателю они уступают лишь Испании, которая является сильнейшей в Европе. Игроки хорошо сыграны и показывают зрелищный футзал.

Объективно, казахстанцы — крепкие и опасные соперники. Вряд ли кто-либо из фаворитов захочет с ними встретиться на ранней стадии. Ведь на Евро они могут преподнести немало сюрпризов", — отметил Милошевич.