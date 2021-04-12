Россия обыграла Грузию в последнем туре отбора к Евро-2022 по мини-футболу, одержав 6-ю победу в 6 матчах
Сборная России по
Сборная России по
Встреча завершилась со счетом 3:0. Дублем в составе россиян отметился Андрей Афанасьев, еще один гол на счету Робиньо.
Эта победа стала для россиян 6-й в 6 матчах, они заранее гарантировали себе выход в финальную часть Евро с первого места в группе. Грузия набрала 10 очков и также сыграет на чемпионате Европы, как одна из лучших команд, занявших 2-ю строчку в группе.
Евро-2022 пройдет с 19 января по 6 февраля следующего года
Чемпионат Европы-2022. Отборочный раунд. 6-й тур
Россия — Грузия — 3:0.
Голы: 1:0 — Робиньо, 2; 2:0 — Афанасьев, 3; 3:0 — Афанасьев, 34.