Сборная Беларуси по мини-футболу победила венгров в квалификации ЧЕ

В первом тайме сегодняшней встречи в минском Дворце спорта «Уручье» соперники по два раза поразили ворота друг друга, а после перерыва белорусы отличились еще трижды и в итоге заняли второе место в 5-й квалификационной группе. В составе победителей мячи забили Владимир Жигалко, Дмитрий Лось, Антон Матвеенко, Владислав Селюк и Сергей Крыкун.

В первом круге отборочного турнира белорусы уступили венграм в Будапеште с результатом 1:2. Кроме того, в этой квалификации подопечные Александра Савинцева дважды разгромили израильтян — 3:0 (в гостях) и 14:0 (дома), а также потерпели два поражения от казахстанцев — 2:5 (в гостях) и 1:6 (дома).

Итоговое положение команд: Казахстан — 18 очков, Беларусь — 9, Венгрия — 6, Израиль — 3.