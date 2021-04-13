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20:53 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по мини-футболу победила венгров в квалификации ЧЕ

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу обыграла венгров со счетом 5:2 в последнем матче отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме сегодняшней встречи в минском Дворце спорта «Уручье» соперники по два раза поразили ворота друг друга, а после перерыва белорусы отличились еще трижды и в итоге заняли второе место в 5-й квалификационной группе. В составе победителей мячи забили Владимир Жигалко, Дмитрий Лось, Антон Матвеенко, Владислав Селюк и Сергей Крыкун.

В первом круге отборочного турнира белорусы уступили венграм в Будапеште с результатом 1:2. Кроме того, в этой квалификации подопечные Александра Савинцева дважды разгромили израильтян — 3:0 (в гостях) и 14:0 (дома), а также потерпели два поражения от казахстанцев — 2:5 (в гостях) и 1:6 (дома).

Итоговое положение команд: Казахстан — 18 очков, Беларусь — 9, Венгрия — 6, Израиль — 3.

Путевки в финал уже обеспечили сборные Испании, Италии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Словении, Португалии, России, Казахстана и Азербайджана. В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выходят победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.

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