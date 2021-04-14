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14 апреля, источник: БЕЛТА

Сербы стали соперниками белорусов в плей-офф чемпионата Европы по мини-футболу

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Сербии стала соперником сборной Беларуси в борьбе за выход в финальную стадию чемпионата Европы по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В заключительном матче 4-й квалификационной группы сербы обыграли на выезде ее победителя команду Боснии и Герцеговины со счетом 3:1 и заняли второе место. Белорусы оказались вторыми в 5-й отборочной группе вслед за казахстанской сборной.

Первый поединок за выход в финальную стадию континентального первенства состоится 14 ноября в Сербии, ответный пройдет 17 ноября в Минске. Сборная Беларуси лишь один раз, в 2010 году, играла в финале чемпионата Европы по мини-футболу.

Прямые путевки в финал обеспечили победители восьми квалификационных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места: Испания, Италия, Финляндия, Польша, Хорватия, Босния и Герцеговина, Грузия, Словения, Португалия, Украина, Словакия, Россия, Казахстан и Азербайджан. Хозяин предстоящего турнира сборная Нидерландов была освобождена от отборочных игр. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года.

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