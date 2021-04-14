Сербы стали соперниками белорусов в плей-офф чемпионата Европы по мини-футболу

В заключительном матче 4-й квалификационной группы сербы обыграли на выезде ее победителя команду Боснии и Герцеговины со счетом 3:1 и заняли второе место. Белорусы оказались вторыми в 5-й отборочной группе вслед за казахстанской сборной.

Первый поединок за выход в финальную стадию континентального первенства состоится 14 ноября в Сербии, ответный пройдет 17 ноября в Минске. Сборная Беларуси лишь один раз, в 2010 году, играла в финале чемпионата Европы по мини-футболу.