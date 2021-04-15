Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Гранада
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Динамо З
Футбол. Еврокубки
14.04
Ливерпуль
Реал
00
Футбол. Еврокубки
14.04
Боруссия Д
Манчестер Сити
12
Все события
Фоторепортажи
35Eagle Fighting Championship в Москве
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
11:28 (мск), источник: Vesti.kz

Определились 15 из 16 участников Евро-2022 по футзалу. Казахстан вышел досрочно

Осталась одна путевка.

Наверх

Определились 15 из 16 обладателей путевок в финальную стадию чемпионата Европы по футзалу 2022 года, а также участники стыковых матчей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Казахстана досрочно пробилась на Евро-2022, заняв первое место в группе. В активе подопечных Кака шесть побед в шести играх.

Помимо казахстанцев, в финальную стадию вышли: Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Испания, Италия, Нидерланды (хозяева), Польша, Португалия (чемпион), Россия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Хорватия.

Последнюю, 16-ю путевку в стыковых матчах, разыграют сборные Сербии и Беларуси, которые сыграют между собой 14 и 17 ноября.

Финальная часть Евро-2022 по футзалу пройдет в нидерландских Амстердаме и Гронингене с 19 января по 6 февраля 2022 года.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Реал» обновил рекорд Лиги чемпионов
Шикарный пас Капризова. Кирилл помог «Миннесоте» победить
Русская звезда не поможет своей команде в битве за плей-офф НХЛ
Сборная России лидирует после ритм-танца на командном ЧМ
«Сент-Луис» проиграл. Тарасенко отдал голевую передачу
Гол и передача россиянина помогли «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе»
Сергей Андронов: В ЦСКА работает легенда хоккея
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь