Определились 15 из 16 участников Евро-2022 по футзалу. Казахстан вышел досрочно

Определились 15 из 16 обладателей путевок в финальную стадию чемпионата Европы по футзалу 2022 года, а также участники стыковых матчей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Казахстана досрочно пробилась на Евро-2022, заняв первое место в группе. В активе подопечных Кака шесть побед в шести играх.

Помимо казахстанцев, в финальную стадию вышли: Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Испания, Италия, Нидерланды (хозяева), Польша, Португалия (чемпион), Россия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Хорватия.

Последнюю, 16-ю путевку в стыковых матчах, разыграют сборные Сербии и Беларуси, которые сыграют между собой 14 и 17 ноября.