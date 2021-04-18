«Столица» победила «Динамо-БНТУ» в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Идущие третьими спортсмены минской «Столицы» переиграли земляков из «Динамо-БНТУ» с результатом 4:1. В составе победителей голы забили Игорь Щербич, Сергей Кузьмич, Артур Мелконян и Михаил Грицына, соперники ответили голом Дмитрия Полякова.

Столичный «Дорожник» принимал на своей площадке гомельский БЧ и добился победы со счетом 5:3. У минчан по голевому дублю оформили Андрей Скварчевский и Евгений Дунаев, еще один мяч забил Александр Нехай, а у гостей хет-трик оформил Павел Книга.

В заключительном матче этого игрового дня действующий чемпион страны оршанский «Витэн» сыграет на выезде против «Лиды». Оршанская дружина в 19 предыдущих встречах одержала 19 побед.

Вчера еще один из фаворитов турнира гомельский ВРЗ разгромил у себя дома светлогорский ЦКК с результатом 10:3. «Борисов-900» на своей площадке оказался сильнее «Минска» — 7:3. Спортсмены минского клуба «Охрана-Динамо» и гродненского «УВД-Динамо» победителя не выявили — ничья 3:3.