«Столица» победила «Динамо-БНТУ» в чемпионате Беларуси по мини-футболу
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительные встречи 20-го тура проходят сегодня на чемпионате Беларуси по
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительные встречи 20-го тура проходят сегодня на чемпионате Беларуси по
Идущие третьими спортсмены минской «Столицы» переиграли земляков из «Динамо-БНТУ» с результатом 4:1. В составе победителей голы забили Игорь Щербич, Сергей Кузьмич, Артур Мелконян и Михаил Грицына, соперники ответили голом Дмитрия Полякова.
Столичный «Дорожник» принимал на своей площадке гомельский БЧ и добился победы со счетом 5:3. У минчан по голевому дублю оформили Андрей Скварчевский и Евгений Дунаев, еще один мяч забил Александр Нехай, а у гостей
В заключительном матче этого игрового дня действующий чемпион страны оршанский «Витэн» сыграет на выезде против «Лиды». Оршанская дружина в 19 предыдущих встречах одержала 19 побед.
Вчера еще один из фаворитов турнира гомельский ВРЗ разгромил у себя дома светлогорский ЦКК с результатом 10:3. «Борисов-900» на своей площадке оказался сильнее «Минска» — 7:3. Спортсмены минского клуба «Охрана-Динамо» и гродненского «УВД-Динамо» победителя не выявили — ничья 3:3.
Положение в группе лидеров: «Витэн» — 57 очков, ВРЗ — 52, «Столица» — 47, БЧ — 38. Внизу турнирной таблицы «УВД-Динамо», у которого всего 9 зачетных баллов. Бомбардирскую гонку возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 34 гола.