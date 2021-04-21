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16:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» представил заявку на четвертьфинал футзальной Лиги чемпионов

Команде предстоит сыграть с португальской «Бенфикой».

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Стала известна заявка «Кайрата» на четвертьфинал футзальной Лиги чемпионов сезона-2020/21, сообщает KazFootball.kz.

В список внесены 17 игроков. В окончательную заявку войдут 14. На сей раз в заявку не попал Нурсултан Пиялы.

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Напомним, что на этой стадии турника казахстанскому клубу предстоит сыграть с португальской «Бенфикой». Финальную стадию Лиги чемпионов с 28 апреля по 3 мая примет «Минск Арена».

Заявка «Кайрата»:

Вратари:
№ 1 Дуду (1992, Бразилия);
№ 2 Игита (1986);
№ 22 Нарун Сериков (2001);.

Защитники:
№ 7 Ранжел (1990, Бразилия);
№ 14 Дуглас (1988);
№ 17 Биржан Оразов (1994);.

Нападающие:
№ 3 Умберто (1986, Бразилия);
№ 5 Даурен Нургожин (1990);
№ 6 Эдсон (1992, Бразилия);
№ 8 Савио (1994, Румыния);
№ 9 Альберт Акбаликов (1995);
№ 10 Чингиз Есенаманов (1989);
№ 11 Диего (1990, Бразилия);
№ 12 Даурен Турсагулов (1996);
№ 13 Гадейя (1988, Бразилия);
№ 18 Фернандиньо (1983, Бразилия);
№ 19 Бауржан Умирбаев (1999, Россия);.

Главный тренер: Пауло Рикардо Фигуейра Силва (1977, Бразилия).

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