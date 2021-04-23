МФК «Атырау» вышел в финал плей-офф чемпионата Казахстана и завоевал путевку в Лигу чемпионов

Это стало возможным благодаря победе в полуфинальной серии над «Актобе». Пятая игра команд завершилась со счетом 8:3 в пользу «нефтяников», которые выиграли серию до трех побед 3−2.

В финальной серии «Атырау» сыграет с «Кайратом», который в полуфинале выиграл серию у «Аята» (3−0). Вне зависимости от исхода этого противостояния атырауский клуб, созданный только в 2020 году, гарантировал себе участие в Лиге чемпионов сезона-2021/22.