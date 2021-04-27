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10:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Бенфика» решила припугнуть «Кайрат» перед матчем ¼ финала Лиги чемпионов

В прошлом сезоне лиссабонцы победили.

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Алматинский «Кайрат» завтра, 28 апреля, на выезде сыграет с лиссабонской «Бенфикой» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В преддверии встречи «орлы» решили припугнуть соперника. На своей странице в Instagram «Бенфика» опубликовала видео гола бразильского форварда Жакаре в ворота «Браги» (4:2) в матче 30-го тура чемпионата Португалии.

«Жакаре вернулся в игру и снова забил. “Кайрат” уже может начать бояться», — говорится в описании к ролику.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также «Бенфика» представила тройку лучших бомбардиров команды в нынешнем сезоне. Больше всех мячей в сезоне-2020/2021 в составе «орлов» забили Жакаре (28 голов), Фитс (25), а также российский универсал Иван Чишкала (24).

Напомним, матч «Бенфика» — «Кайрат» пройдет в хорватском Задаре 28 апреля. Начало игры в 19:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport.

«В первом задарском матче сойдутся двукратный победитель турнира “Кайрат” и чемпион 2010 года “Бенфика”. В прошлом сезоне команды играли в Элитном раунде, и лиссабонский клуб обыграл соперника в Алматы со счетом 5:3. Летом составы обоих клубов пополнили экс-лидеры соперника. Фернандиньо, забивший более 100 голов за “Бенфику”, перебрался в “Кайрат”, а Хоссейн Тайеби проследовал в обратном направлении», — говорится в превью на сайте УЕФА.

Финальную стадию Лиги чемпионов с 28 апреля по 3 мая примет «Минск Арена».

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