«Бенфика» решила припугнуть «Кайрат» перед матчем ¼ финала Лиги чемпионов
В прошлом сезоне лиссабонцы победили.
В прошлом сезоне лиссабонцы победили.
Алматинский «Кайрат» завтра, 28 апреля, на выезде сыграет с лиссабонской «Бенфикой» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В преддверии встречи «орлы» решили припугнуть соперника. На своей странице в Instagram «Бенфика» опубликовала видео гола бразильского форварда Жакаре в ворота «Браги» (4:2) в матче 30-го тура чемпионата Португалии.
«Жакаре вернулся в игру и снова забил. “Кайрат” уже может начать бояться», — говорится в описании к ролику.
Также «Бенфика» представила тройку лучших бомбардиров команды в нынешнем сезоне. Больше всех мячей в сезоне-2020/2021 в составе «орлов» забили Жакаре (28 голов), Фитс (25), а также российский универсал Иван Чишкала (24).
Напомним, матч «Бенфика» — «Кайрат» пройдет в хорватском Задаре 28 апреля. Начало игры в 19:00 по времени
«В первом задарском матче сойдутся двукратный победитель турнира “Кайрат” и чемпион 2010 года “Бенфика”. В прошлом сезоне команды играли в Элитном раунде, и лиссабонский клуб обыграл соперника в Алматы со счетом 5:3. Летом составы обоих клубов пополнили
Финальную стадию Лиги чемпионов с 28 апреля по 3 мая примет «Минск Арена».