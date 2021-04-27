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11:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» определился с составом на матч ¼ финала Лиги чемпионов по футзалу

Алматинцы сыграют с «Бенфикой».

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Алматинский «Кайрат» определился с окончательным составом на матч ¼ финала Лиги чемпионов по футзалу против лиссабонской «Бенфики», сообщает KazFootball.kz.

В список вошли 14 игроков, за исключением Дуду, бразильца с румынским паспортом Савио и россиянина Бауржана Умирбаева.

Отметим, что Савио не полетел с «Кайратом», так как не успеет восстановиться после травмы.

При этом есть вероятность, что уже к следующему матчу 27-летний бразилец будет в строю.

Напомним, матч «Бенфика» — «Кайрат» пройдет в хорватском Задаре 28 апреля. Начало игры в 19:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport.

Заявка «Кайрата»:

Вратари: Игита, Нарун Сериков.

Защитники: Ранжел (Бразилия), Дуглас, Биржан Оразов.

Нападающие: Умберто (Бразилия), Даурен Нургожин, Эдсон (Бразилия), Альберт Акбаликов, Чингиз Есенаманов, Диего (Бразилия), Даурен Турсагулов, Гадейя (Бразилия), Фернандиньо.

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