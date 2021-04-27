«Кайрат» определился с составом на матч ¼ финала Лиги чемпионов по футзалу
Алматинцы сыграют с «Бенфикой».
Алматинцы сыграют с «Бенфикой».
Алматинский «Кайрат» определился с окончательным составом на матч ¼ финала Лиги чемпионов по футзалу против лиссабонской «Бенфики», сообщает KazFootball.kz.
В список вошли 14 игроков, за исключением Дуду, бразильца с румынским паспортом Савио и россиянина Бауржана Умирбаева.
Отметим, что Савио не полетел с «Кайратом», так как не успеет восстановиться после травмы.
При этом есть вероятность, что уже к следующему матчу 27-летний бразилец будет в строю.
Напомним, матч «Бенфика» — «Кайрат» пройдет в хорватском Задаре 28 апреля. Начало игры в 19:00 по времени
Заявка «Кайрата»:
Вратари: Игита, Нарун Сериков.
Защитники: Ранжел (Бразилия), Дуглас, Биржан Оразов.
Нападающие: Умберто (Бразилия), Даурен Нургожин, Эдсон (Бразилия), Альберт Акбаликов, Чингиз Есенаманов, Диего (Бразилия), Даурен Турсагулов, Гадейя (Бразилия), Фернандиньо.