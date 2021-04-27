Противостояние грандов. Превью к матчу футзальной Лиги чемпионов «Кайрат» — «Бенфика»

В среду, 28 апреля, главный казахстанский футзальный клуб «Кайрат» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против португальской «Бенфики». Корреспондент Vesti.kz рассказывает о состоянии команд, вспоминает предыдущие игры между этими клубами и приводит цитаты действующих лиц.

Путь к четвертьфиналу

Из-за смены формата в этом сезоне Лиги чемпионов количество матчей для больших клубов заметно уменьшилось в связи с отменой Элитного раунда. Поэтому «Кайрат» и «Бенфика» начали турнир с 1/16 финала. Казахстанский клуб на данном этапе расправился с белорусским «Витэном» (5:3), а португальцы легко победили швейцарскую «Минерву» (5:1). На стадии 1/8 финала клубы вновь не заметили соперников, «Кайрат» разбил румынский «Юнайтед Галац» (6:1), а «Бенфика» разгромила венгерский «Береттьоуйфалу» (5:0).

То есть пока у команд в ЛЧ абсолютно не было конкурентных и трудных встреч. Для «Кайрата» это в какой-то степени может стать проблемой, ведь алматинцы совершенно не ощущают сопротивления в чемпионате Казахстана, они лишены практики игр с повышенным давлением и соперниками высокого класса. У «Бенфики» в этом плане нет дефицита, ведь чемпионат Португалии определенно более сильный и там есть клуб, сопоставимый по уровню, — «Спортинг».

История встреч

Впервые команды встретились в розыгрыше Кубка УЕФА 2005/06 в рамках второго группового этапа. Игра закончилась со счетом 3:3 и стратегически это помогло «Кайрату», после этого он вышел из группы в четвертьфинал турнира. Вторая встреча состоялась в 2011 году, тогда Алматы впервые принял Финал четырех главного европейского клубного турнира. Казахстанско-португальский стык состоялся в матче за бронзовые медали, и вновь в основное время был зафиксирован счет 3:3. В серии пенальти алматинцы оказались сильнее и заняли на тот момент почетное для клуба третье место в Кубке УЕФА. Последний официальный матч команды провели в уже преобразованной Лиге чемпионов в 2019 году. Снова Алматы, но только на стадии Элитного раунда. Это был третий матч в группе, и, по сути, он уже не имел никакого турнирного значения, оба клуба не вышли из группы. Ту еврокубковую кампанию «Кайрат» откровенно завалил, проиграв четыре матча из шести, в том числе «Бенфике» (3:5).

Состав «Кайрата».

Наиболее значительная потеря алматинцев перед игрой с «Бенфикой» — левоногий универсал Савио. Таким образом, «Кайрат» остался лишь с одним игроком схожих характеристик — Диего. Также вне заявки второй вратарь Дуду, его заменил юный Нарун Сериков. В целом состав «Кайрата» очень опытный и достаточно мастеровитый. Помимо признанных лидеров Игиты и Дугласа, в отличной форме пребывает Эдсон, окончательно стали игроками европейского класса Оразов и Турсагулов. Плюс держат уровень команды — Нургожин, Есенаманов, Ранжел, Умберто и Диего. При этом Кака отмечает, что команда стала сильнее с 2019 года, когда клуб играл в финале ЛЧ. Возможно, это в том числе связано с двумя сильными бразильскими исполнителями — Фернандиньо и Гадейя. Сверхопытный Фернандиньо органично вписался в состав и для него игра с «Бенфикой» точно особенная, ведь он выступал за португальцев долгие годы. Для Гадейи сезон в «Кайрате» получается скомканным, много травм и пропуск игр, но сейчас он может оправдать вложенные в него средства в важнейших матчах Лиги чемпионов.

Состав «Бенфики».

В составе португальского гранда также есть нападающий, для которого игра с «Кайратом» не пустой звук — это иранец Хоссейн Тайеби, ведь именно в алматинском клубе он раскрылся в полной мере.

Кроме того, кайратовское прошлое есть и у основного вратаря Ронкальо, он был дублером Игиты, но после переезда в Португалию не упускал позицию основного вратаря, причем играет бразилец примерно в такой же манере, что и капитан «Кайрата».

Стоит отметить, что у «Бенфики» очень сильные бразильские универсалы — это Артур и Фитц, плюс игроки сборной России — Робиньо и Иван Чишкала, а также традиционно качественный подбор местных португальских игроков.

Цитаты

Пауло Рикардо Кака, главный тренер «Кайрата»:

«Чтобы выиграть Лигу чемпионов, ты всегда должен выдать минимум три больших, серьезных матча. Сейчас для нас начинается этот период. “Бенфика” именно такой соперник, будет хороший матч, они тоже часто используют игру пять на четыре с подключениями вратаря. Это будет противостояние двух равных команд».

Тиаго Бриту, игрок «Бенфики»:

«Думаю, что “Кайрат” — одна из лучших команд, которая будет участвовать в нынешнем “Финале восьми”. Мы ожидаем чрезвычайно сложного соперника. У них есть четыре или пять трансферов высокого уровня, и, следовательно, мы столкнемся с большими трудностями, но мы будем к этому готовы и попытаемся их превзойти».