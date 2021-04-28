«Кайрат» лишился двух игроков перед матчем ЛЧ с «Бенфикой». Известны причины

Два игрока «Кайрата» не сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов по футзалу против португальской «Бенфики».

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Один из них — лидер. Об этом сообщает Meta-ratings. kz.

Алматинской команде не помогут второй вратарь бразилец Дуду и игрок сборной Румынии Савио.

У обоих выявлены положительные тесты на COVID-19.

Потеря Савио кажется существеннее, чем потеря Дуду, однако если по ходу встречи травму получит основной голкипер Игита, то заменить его сможет лишь 19-летний Нарун Сериков.