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11:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» лишился двух игроков перед матчем ЛЧ с «Бенфикой». Известны причины

Игра пройдет 28 апреля.

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Два игрока «Кайрата» не сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов по футзалу против португальской «Бенфики».

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Один из них — лидер. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Алматинской команде не помогут второй вратарь бразилец Дуду и игрок сборной Румынии Савио.

У обоих выявлены положительные тесты на COVID-19.

Потеря Савио кажется существеннее, чем потеря Дуду, однако если по ходу встречи травму получит основной голкипер Игита, то заменить его сможет лишь 19-летний Нарун Сериков.

Напомним, что матч «Кайрат» — «Бенфика» пройдет в хорватском Задаре 28 апреля. Начало — в 19:00 по времени Нур-Султана.

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