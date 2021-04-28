«Кайрат» лишился двух игроков перед матчем ЛЧ с «Бенфикой». Известны причины
Игра пройдет 28 апреля.
Игра пройдет 28 апреля.
Два игрока «Кайрата» не сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов по футзалу против португальской «Бенфики».
Один из них — лидер. Об этом сообщает
Алматинской команде не помогут второй вратарь бразилец Дуду и игрок сборной Румынии Савио.
У обоих выявлены положительные тесты на COVID-19.
Потеря Савио кажется существеннее, чем потеря Дуду, однако если по ходу встречи травму получит основной голкипер Игита, то заменить его сможет лишь 19-летний Нарун Сериков.
Напомним, что матч «Кайрат» — «Бенфика» пройдет в хорватском Задаре 28 апреля. Начало — в 19:00 по времени