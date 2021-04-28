«Кайрат» вышел в полуфинал футзальной Лиги чемпионов

Встреча прошла сегодня, 28 апреля, в Задаре (Хорватия) и завершилась со счетом 6:2 в пользу казахстанского клуба.

На 16-й минуте счет открыл Гадейя. Но соперники алматинцев сравняли тут же. На 31-й минуте Эдсон вывел алматинцев вперед.

При этом «Кайрату» после второго забитого гола пришлось сменить вратаря. За перебор желтых карточек был удален Игита. Его место занял 19-летний Нарун Сериков, который не смог отстоять на ноль. На 35-й португальцы сделали 2:2.

В итоге основное время матча так и завершилось ничьей. Командам пришлось играть два дополнительных экстра-тайма.

В концовке первого «Кайрат» сумел таки поразить ворота соперника усилиями Даурена Турсагулова и снова повести в счете.

В середине второй пятиминутки Гадейя оформил дубль, четко пробив дабл-пенальти. Продолжил разгром соперника менее чем за минуту до финального свистка Фернандиньо. А на последних секундах точку во встрече поставил Биржан Оразов.

Соперник «Кайрата» по полуфиналу еще не известен. Он определится в паре «Барселона» — «Добовец». Полуфиналы турнира пройдут 1 мая, а финал — финал 3-го числа.