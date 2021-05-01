Выбора нет. 19-летний вратарь «Кайрата» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против «Барселоны»
19-летний вратарь «Кайрата» Нарун Сериков сыграет в полуфинальном матче футзальной Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщает корреспондент Vesti.kz.
19-летний вратарь «Кайрата» Нарун Сериков сыграет в полуфинальном матче футзальной Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщает корреспондент Vesti.kz.
У команды не остается выбора ввиду дисквалификации основного вратаря и лидера команды — Игиты. Он заработал красную карточку в четвертьфинальной игре против «Бенфики» (6:2).
Ранее стало известно, что президент клуба Кайрат Оразбеков сказал Игите отдать свою зарплату Серикову.
Напомним, что матч «Кайрат» — «Барселона» пройдет в хорватском Задаре уже сегодня, 1 мая. Начало — в полночь по столичному времени.