Игрок сборной Казахстана помог своему клубу выйти в финал футзальной Лиги чемпионов
Туда может выйти и «Кайрат».
Туда может выйти и «Кайрат».
Португальский «Спортинг» обыграл испанский «Интер» в первом полуфинале футзальной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча хорватском Задаре завершилась со счетом 5:2.
У победителей один из голов забил игрок сборной Казахстана Тайнан (23:13). Помимо него, также отличились Кавинато (1:24), Гитта (11:54), Пани Варела (34:15) и Эрик (39:54). А у «Интера» гол забил Борха (11:38), еще один мяч в свои ворота отправил Томаш Пасу (31:45).
В другом полуфинале сыграют алматинский «Кайрат» и испанская «Барселона». Начало этой встречи в 00:00 по времени