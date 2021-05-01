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20:25 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок сборной Казахстана помог своему клубу выйти в финал футзальной Лиги чемпионов

Туда может выйти и «Кайрат».

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Португальский «Спортинг» обыграл испанский «Интер» в первом полуфинале футзальной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча хорватском Задаре завершилась со счетом 5:2.

У победителей один из голов забил игрок сборной Казахстана Тайнан (23:13). Помимо него, также отличились Кавинато (1:24), Гитта (11:54), Пани Варела (34:15) и Эрик (39:54). А у «Интера» гол забил Борха (11:38), еще один мяч в свои ворота отправил Томаш Пасу (31:45).

В другом полуфинале сыграют алматинский «Кайрат» и испанская «Барселона». Начало этой встречи в 00:00 по времени Нур-Султана.

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