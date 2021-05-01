Игрок сборной Казахстана помог своему клубу выйти в финал футзальной Лиги чемпионов

У победителей один из голов забил игрок сборной Казахстана Тайнан (23:13). Помимо него, также отличились Кавинато (1:24), Гитта (11:54), Пани Варела (34:15) и Эрик (39:54). А у «Интера» гол забил Борха (11:38), еще один мяч в свои ворота отправил Томаш Пасу (31:45).