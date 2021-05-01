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1 мая, источник: Vesti.kz

«Кайрат» впервые в истории проиграл «Барселоне» и остался без финала Лиги чемпионов

В финале сыграет игрок сборной Казахстана.

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Алматинский «Кайрат» проиграл испанской «Барселоне» в полуфинале футзальной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в хорватском Задаре завершилась со счетом 3:2. У «Кайрата» голы забили Диего Фаверо (25-я минута) и Фернандиньо (36-я), а у «Барселоны» хет-трик оформил Феррао (16-я, 21-я и 33-я).

До этого «Кайрат» и «Барселона» встречались трижды и во всех играх побеждала казахстанская команда: в полуфиналах 2013 и 2019 годов и в финале-2015.

В финале «Барселона» сыграет с португальским «Спортингом», за который выступает игрок сборной Казахстана Тайнан. Его команда в полуфинале обыграла испанский «Интер» со счетом 5:2, а на счету Тайнана победный мяч. Финал состоится в ночь на 4 мая и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.

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