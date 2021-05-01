«Кайрат» впервые в истории проиграл «Барселоне» и остался без финала Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» проиграл испанской «Барселоне» в полуфинале футзальной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Читайте также Игрок сборной Казахстана помог своему клубу выйти в финал футзальной Лиги чемпионов

Встреча в хорватском Задаре завершилась со счетом 3:2. У «Кайрата» голы забили Диего Фаверо (25-я минута) и Фернандиньо (36-я), а у «Барселоны» хет-трик оформил Феррао (16-я, 21-я и 33-я).

До этого «Кайрат» и «Барселона» встречались трижды и во всех играх побеждала казахстанская команда: в полуфиналах 2013 и 2019 годов и в финале-2015.