«Кайрат» проиграл «Барселоне» в полуфинале Лиги Чемпионов со счетом 2:3

Напомним, у «Барсы» победный хет-трик оформил Феррао — он отличился на 16-й, 21-й и 33-й минутах; в составе «Кайрата» голы на свой счет записали Диего Фаверо (25-я) и Фернандиньо (36-я).

Для «Кайрата» это поражение стало историческим: до этого алматинский клуб трижды играл с «Барсой» и побеждал во всех трех матчах — в полуфиналах Лиги Чемпионов в 2013 и 2019 годах — 5:4 и 5:2 соответственно, а также в финале в 2015 году — 3:2.