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11:12 (мск), источник: Sport.Zakon.kz

«Кайрат» проиграл «Барселоне» в полуфинале Лиги Чемпионов со счетом 2:3

«Барса» является действующим победителем Лиги Чемпионов.

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Ночью 2 мая алматинский «Кайрат» уступил испанской «Барселоне» в полуфинале футзальной Лиги Чемпионов — 2:3, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Таким образом, «Барселона» вышла в финал турнира, где сыграет с португальским «Спортингом», который в своем полуфинальном матче оказался сильнее испанского «Интера» — 5:2. Решающий матч состоится 3 мая.

Напомним, у «Барсы» победный хет-трик оформил Феррао — он отличился на 16-й, 21-й и 33-й минутах; в составе «Кайрата» голы на свой счет записали Диего Фаверо (25-я) и Фернандиньо (36-я).

Для «Кайрата» это поражение стало историческим: до этого алматинский клуб трижды играл с «Барсой» и побеждал во всех трех матчах — в полуфиналах Лиги Чемпионов в 2013 и 2019 годах — 5:4 и 5:2 соответственно, а также в финале в 2015 году — 3:2.

Добавим, что «Барса» является действующим победителем Лиги Чемпионов.

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