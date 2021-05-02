«Кайрат» проиграл «Барселоне» в полуфинале Лиги Чемпионов со счетом 2:3
«Барса» является действующим победителем Лиги Чемпионов.
«Барса» является действующим победителем Лиги Чемпионов.
Ночью 2 мая алматинский «Кайрат» уступил испанской «Барселоне» в полуфинале футзальной Лиги Чемпионов — 2:3, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
Таким образом, «Барселона» вышла в финал турнира, где сыграет с португальским «Спортингом», который в своем полуфинальном матче оказался сильнее испанского «Интера» — 5:2. Решающий матч состоится 3 мая.
Напомним, у «Барсы» победный
Для «Кайрата» это поражение стало историческим: до этого алматинский клуб трижды играл с «Барсой» и побеждал во всех трех матчах — в полуфиналах Лиги Чемпионов в 2013 и 2019 годах — 5:4 и 5:2 соответственно, а также в финале в 2015 году — 3:2.
Добавим, что «Барса» является действующим победителем Лиги Чемпионов.