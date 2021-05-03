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10:55 (мск), источник: БЕЛТА

«Витэн» без потерь завершил регулярный сезон чемпионата Беларуси по мини-футболу

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» не потерял ни одного очка в регулярном сезоне 32-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче заключительного тура регулярного сезона оршанцы одержали свою 22-ю победу, обыграв в Гомеле еще одного фаворита местный ВРЗ со счетом 6:4. В последнем поединке регулярного сезона минский «Дорожник» переиграл на своей площадке светлогорский ЦКК.

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Результаты остальных встреч 22-го тура: «Охрана-Динамо» (Минск) — «Столица» (Минск) — 0:11, «Борисов-900» — БЧ (Гомель) — 2:7, «Динамо-БНТУ» (Минск) — «Лида» — 4:1, «Минск» — «УВД-Динамо» (Гродно) — 1:1.

Итоговое положение: «Витэн» — 66 очков, ВРЗ — 55, «Столица» — 50, БЧ — 44, «Дорожник» — 35, «Борисов-900» — 32, «Динамо-БНТУ» — 22, ЦКК — 21, «Минск» — 17, «Лида» — 15, «Охрана-Динамо» — 13, «УВД-Динамо» — 10.

Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 35 мячей.

Первые четыре клуба завоевали прямые путевки в четвертьфинальную стадию, а остальные команды 7 и 10 мая сыграют в 1/8 финала.

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены «Витэна», одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала «Столица».

Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» и «Витэна» по четыре золота, по три — у «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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