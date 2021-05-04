Игрок сборной Казахстана выиграл футзальную Лигу чемпионов. В финале обыгран обидчик «Кайрата»
Лиссабонский «Спортинг», в составе которого выступает игрок сборной Казахстана по футзалу Тайнан, выиграл Лигу чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Лиссабонский «Спортинг», в составе которого выступает игрок сборной Казахстана по футзалу Тайнан, выиграл Лигу чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале турнира, проходившего в Задаре (Хорватия), «Спортинг» победил испанскую «Барселону» со счетом 4:3. Причем после первого тайма лиссабонцы уступали 0:2.
В составе «Барселоны» отличились Марсенио, Шимбинья и Феррао. За «Спортинг» забивали Зики, Эрик, Жоау Матуш и Паулета. На счету Тайнана голевая передача.
Португальский клуб стал победителем ЛЧ во второй раз в своей истории. «Барселона» была победителем предыдущего сезона.
Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» выбила алматинский «Кайрат», победив со счетом 3:2.