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09:18 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок сборной Казахстана выиграл футзальную Лигу чемпионов. В финале обыгран обидчик «Кайрата»

Лиссабонский «Спортинг», в составе которого выступает игрок сборной Казахстана по футзалу Тайнан, выиграл Лигу чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В финале турнира, проходившего в Задаре (Хорватия), «Спортинг» победил испанскую «Барселону» со счетом 4:3. Причем после первого тайма лиссабонцы уступали 0:2.

В составе «Барселоны» отличились Марсенио, Шимбинья и Феррао. За «Спортинг» забивали Зики, Эрик, Жоау Матуш и Паулета. На счету Тайнана голевая передача.

Португальский клуб стал победителем ЛЧ во второй раз в своей истории. «Барселона» была победителем предыдущего сезона.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» выбила алматинский «Кайрат», победив со счетом 3:2.

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