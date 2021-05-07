Определен бронзовый призер чемпионата Казахстана по футзалу
В финале сыграют «Кайрат» и «Атырау».
В финале сыграют «Кайрат» и «Атырау».
МФК «Аят» стал бронзовым призером чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В пятом матче серии рудненская команда обыграла «Актобе» со счетом 9:3. Пять голов в ворота «Актобе» забил Жеже, два — Леандро, а еще по одному — Луан Марсело и Рындин. У соперника отличились Даулетов, Део и Кнауб.
Таким образом, «Аят» выиграл противостояние со счетом 3:2 (5:8 ДВ, 2:2 П. 3:1, 6:5, 3:4, 9:3). В финале сыграют алматинский «Кайрат» и «Атырау». Противостояние до трех побед одной из команд стартует 10 мая.