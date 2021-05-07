Определен бронзовый призер чемпионата Казахстана по футзалу

В пятом матче серии рудненская команда обыграла «Актобе» со счетом 9:3. Пять голов в ворота «Актобе» забил Жеже, два — Леандро, а еще по одному — Луан Марсело и Рындин. У соперника отличились Даулетов, Део и Кнауб.