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9Триумф «Авангарда»
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
17:31 (мск), источник: БЕЛТА

Состоялись первые матчи 1/8 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу состоялись первые поединки 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В трех из четырех матчей победили столичные команды.

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Минский «Дорожник» на своей площадке обыграл с «сухим» счетом 4:0 гостей из гродненского «УВД-Динамо». Все четыре мяча в этой встрече забил Андрей Скварчевский. Спортсмены «Минска» в Жлобине переиграли светлогорский ЦКК с результатом 5:2. Голевой дубль в составе победителей оформил Денис Семенюк. «Динамо-БНТУ» разгромило у себя дома «Лиду» — 10:2. По два мяча в составе минчан забили Роман Белоножко и Вадим Мартинкевич. Футболисты клуба «Борисов-900» на своей площадке взяли верх над минской командой «Охрана-Динамо» — 4:2. Ответные матчи серий до двух побед пройдут 10 и 11 мая.

Победители выйдут в четвертьфинальную стадию, в которой будут соперничать с командами, которые заняли первые четыре места по итогам регулярного сезона — оршанским «Витэном», гомельскими ВРЗ и БЧ, а также минской «Столицей». Лучшим бомбардиром первой части турнира стал Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 35 мячей.

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены «Витэна», одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала «Столица». Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» и «Витэна» по четыре золота, по три — у «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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