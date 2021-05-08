Состоялись первые матчи 1/8 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

В трех из четырех матчей победили столичные команды.

Минский «Дорожник» на своей площадке обыграл с «сухим» счетом 4:0 гостей из гродненского «УВД-Динамо». Все четыре мяча в этой встрече забил Андрей Скварчевский. Спортсмены «Минска» в Жлобине переиграли светлогорский ЦКК с результатом 5:2. Голевой дубль в составе победителей оформил Денис Семенюк. «Динамо-БНТУ» разгромило у себя дома «Лиду» — 10:2. По два мяча в составе минчан забили Роман Белоножко и Вадим Мартинкевич. Футболисты клуба «Борисов-900» на своей площадке взяли верх над минской командой «Охрана-Динамо» — 4:2. Ответные матчи серий до двух побед пройдут 10 и 11 мая.

Победители выйдут в четвертьфинальную стадию, в которой будут соперничать с командами, которые заняли первые четыре места по итогам регулярного сезона — оршанским «Витэном», гомельскими ВРЗ и БЧ, а также минской «Столицей». Лучшим бомбардиром первой части турнира стал Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 35 мячей.