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9 мая, источник: Vesti.kz

Бразильский форвард покинет футзальный «Кайрат» и перейдет в испанский клуб

Форвард футзального «Кайрата» Умберто по окончании нынешнего сезона в Казахстане продолжит карьеру в клубе высшего испанского дивизиона «Винья Альбали Вальдепеньяс», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Трансфер Умберто в «Кайрат» изначально был акцентирован на финальную стадию Лиги чемпионов, и стороны не собирались заключать долгосрочное соглашение. На данный момент 34-летний бразильский нападающий провел пять матчей в чемпионате Казахстана (забил восемь голов) и четыре игры в Лиге чемпионов (забил один гол).

Ранее стало известно, что алматинский клуб покинет игрок сборной Бразилии Гадейя, который также вернется в Испанию, где будет играть за «Эль-Посо».

Напомним, что «Кайрат» в этом сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил в упорной борьбе «Барселоне» (2:3).

В ближайшее время, а именно 10, 11 и 14 мая, «Кайрат» проведет финальную серию матчей с «Атырау», где будет выявлен чемпион Казахстана-2020/21.

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