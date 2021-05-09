Бразильский форвард покинет футзальный «Кайрат» и перейдет в испанский клуб

Трансфер Умберто в «Кайрат» изначально был акцентирован на финальную стадию Лиги чемпионов, и стороны не собирались заключать долгосрочное соглашение. На данный момент 34-летний бразильский нападающий провел пять матчей в чемпионате Казахстана (забил восемь голов) и четыре игры в Лиге чемпионов (забил один гол).

Ранее стало известно, что алматинский клуб покинет игрок сборной Бразилии Гадейя, который также вернется в Испанию, где будет играть за «Эль-Посо».

Напомним, что «Кайрат» в этом сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил в упорной борьбе «Барселоне» (2:3).