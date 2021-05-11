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13:36 (мск), источник: Vesti.kz

Футзальный «Кайрат» оказался в шаге от чемпионства

Алматинцы сделали заявку на победу в первом тайме.

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Алматинский «Кайрат» обыграл «Атырау» во втором матче финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел в Нур-Султане и завершился со счетом 4:3 в пользу подопечных Кака. При этом после первого тайма алматинцы вели с преимуществом в три мяча.

В составе «Кайрата» отличились Фернандиньо, Оразов, Гадейя и Турсагулов. У «Атырау» отличились Токаев, Келсон и Эрик Данило.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Кайрат» повел 2−0 в серии до трех побед. Третий матч пройдет 14 мая.

Добавим, что перед финальной серией «Атырау» остался без главного тренера.

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