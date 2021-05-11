Футзальный «Кайрат» оказался в шаге от чемпионства
Алматинцы сделали заявку на победу в первом тайме.
Алматинцы сделали заявку на победу в первом тайме.
Алматинский «Кайрат» обыграл «Атырау» во втором матче финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч прошел в
В составе «Кайрата» отличились Фернандиньо, Оразов, Гадейя и Турсагулов. У «Атырау» отличились Токаев, Келсон и Эрик Данило.
Таким образом, «Кайрат» повел 2−0 в серии до трех побед. Третий матч пройдет 14 мая.
Добавим, что перед финальной серией «Атырау» остался без главного тренера.