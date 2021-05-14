Футзальный «Кайрат» в 18-й раз подряд стал чемпионом Казахстана
Алматинцы всухую выиграли серию с «Атырау».
Алматинцы всухую выиграли серию с «Атырау».
«Кайрат» обыграл «Атырау» в третьем матче финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу и выиграл титул чемпиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч прошел в
«Кайрат» выиграл финальную серию, которая игралась до трех побед, всухую — 3:0.
Стоит отметить, что перед финальной серией «Атырау» остался без главного тренера.
«Кайрат» в 18-й раз стал чемпионом Казахстана, причем в 18-й раз подряд.