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12:12 (мск), источник: Vesti.kz

Футзальный «Кайрат» в 18-й раз подряд стал чемпионом Казахстана

Алматинцы всухую выиграли серию с «Атырау».

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«Кайрат» обыграл «Атырау» в третьем матче финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу и выиграл титул чемпиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч прошел в Нур-Султане и завершился победой алматинского клуба со счетом 8:3. Голами в составе чемпиона отметились: Диего, Дуглас, Бауржан Умирбаев, Эдсон (дубль), Биржан Оразов (дубль) и вратарь Игита. В составе «Атырау», который стал серебряным призером, забивали Болат Сарбасов, Эвертон и Эрик Данило.

«Кайрат» выиграл финальную серию, которая игралась до трех побед, всухую — 3:0.

Стоит отметить, что перед финальной серией «Атырау» остался без главного тренера.
«Кайрат» в 18-й раз стал чемпионом Казахстана, причем в 18-й раз подряд.

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