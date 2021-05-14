«Кайрат» определился с первым новичком после ухода двух лидеров

Состав футзального клуба «Кайрат» покинут Умберто и Фернандиньо. В то же время чемпион страны уже определился с первым новичком на следующий сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным BookmakeRReview, алматинцы подпишут лидера «Актобе» Виктора Уго, более известного как Витао.

В команду из Западного Казахстана бразилец перешел перед началом минувшего сезона. До этого он выступал в чемпионате Японии. За «Актобе» Витао сыграл 45 матчей во всех турнирах (чемпионат, кубок, Лига чемпионов) и забил 38 голов.

При этом Умберто станет игроком испанского клуба «Винья Альбали Вальдепеньяс». За «Кайрат» он отыграл девять матчей, в которых забил девять мячей.

Будущая команда Фернандиньо пока неизвестна. Однако ожидается, что бразилец следующий сезон начнет в чемпионате Италии.