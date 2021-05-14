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21:36 (мск), источник: БЕЛТА

«Динамо-БНТУ» пробилось в четвертьфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены минского «Динамо-БНТУ» стали последними участниками четвертьфинальной стадии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в третьем, решающем поединке серии 1/8 финала динамовцы победили в Минске гостей из «Лиды» со счетом 3:0. В первом матче финала минчане разгромили соперников у себя дома с результатом 10:2, а на выезде уступили с сухим счетом 0:5. В четвертьфинале «Динамо-БНТУ» ждут встречи с гомельским БЧ.

Ранее минский «Дорожник» дважды уверенно переиграл гродненский клуб «УВД-Динамо» — 4:0 (дома) и 5:2 (в гостях). В борьбе за выход в полуфинал подопечные Валерия Досько будут соперничать с действующим чемпионом страны оршанским «Витэном». В матчах регулярного сезона оршанцы победили во всех 22 проведенных поединках.

Спортсмены «Минска» в 1/8 финала оказались сильнее светлогорского ЦКК — 5:2 (в гостях) и 3:2 (дома). В четвертьфинале минчане встретятся с земляками из «Столицы».

«Борисов-900» дважды победил минскую команду «Охрана-Динамо» — 4:2 (дома) и 3:2 (в гостях) и теперь сыграет с гомельским ВРЗ.

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены «Витэна», одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала «Столица». Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» и «Витэна» по четыре золота, по три — у «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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