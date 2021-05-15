Назван лучший игрок чемпионата Казахстана по футзалу. И это не бразилец

Определились лучшие игроки чемпионата Казахстана по футзалу. В голосовании участвовали руководители клубов, главные тренеры и капитаны команд, сообщает пресс-служба КФФ.

Так, Даурен Турсагулов из алматинского «Кайрата» победил в номинации «Лучший игрок чемпионата». Он получил девять голосов.

В номинации «Лучший голкипер чемпионата» не было равных капитану «Кайрата» Игите. За него проголосовали 13 человек.

Другой представитель «Кайрата» Эдсон удостоен звания «Лучший нападающий чемпионата». Бразильский форвард забил 39 голов.