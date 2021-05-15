Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Айнтрахт Ф
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Акрон
Факел
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Краснодар-2
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь
Нижний Новгород
01
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чайка
Нефтехимик
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа
Аталанта
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Специя
Торино
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли
Лидс
04
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Фулхэм
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Текстильщик
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Чертаново
43
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Интер
Футбол. Первый дивизион
13:00
Балтика
Крылья Советов
01
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Иртыш
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Динамо Бр
32
Футбол. Первый дивизион
13:00
СКА-Хабаровск
Алания
12
Футбол. Первый дивизион
13:00
Торпедо М
Шинник
01
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон & Хоув
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
19Пенальти Смолова принес «Локомотиву» новый кубок: кадры финала
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
12:32 (мск), источник: Vesti.kz

Назван лучший игрок чемпионата Казахстана по футзалу. И это не бразилец

Также выявили лучших в других номинациях.

Наверх

Определились лучшие игроки чемпионата Казахстана по футзалу. В голосовании участвовали руководители клубов, главные тренеры и капитаны команд, сообщает пресс-служба КФФ.
Так, Даурен Турсагулов из алматинского «Кайрата» победил в номинации «Лучший игрок чемпионата». Он получил девять голосов.

Читайте также
Футзальный «Кайрат» в 18-й раз подряд стал чемпионом Казахстана

В номинации «Лучший голкипер чемпионата» не было равных капитану «Кайрата» Игите. За него проголосовали 13 человек.

Другой представитель «Кайрата» Эдсон удостоен звания «Лучший нападающий чемпионата». Бразильский форвард забил 39 голов.

Добавим, что «Кайрат» в 18-й раз подряд стал чемпионом Казахстана. В межсезонье команду покинут бразильцы Умберто и Фернандиньо. Первый продолжит карьеру в испанском клубе «Винья Альбали Вальдепеньяс», а второго ждут в чемпионате Италии. При этом кайратовцы планируют подписать лидера «Актобе» Виктора Уго, более известного как Витао.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
СМИ: Неймара обвинили в планировании вооруженного нападения
Стыковых игр не будет. «Оренбург» — мимо РПЛ, «Нижний» - в элите
СМИ: Ибрагимович, несмотря на травму, сыграет на Евро-2020
В «Зените» рассказали о состоянии Дзюбы
«Ахмат» притормозит «Спартак»: топовые коэффициенты на РПЛ
«Ювентус» - «Интер» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
Россия играет с чехами в Еврохоккейтуре (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь