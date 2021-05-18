«Борисов-900» и БЧ победили на старте ¼ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

В Гомеле местный клуб БЧ сегодня принимал минский «Дорожник» и вырвал победу на последней минуте игры — 5:4. В 1/8 финала минчане дважды уверенно переиграли гродненский клуб «УВД-Динамо» — 4:0 (дома) и 5:2 (в гостях).

Также сегодня в Минске спортсмены «Столицы» уступили «Борисову-900» в дополнительное время с результатом 3:5. Гости открыли счет перед самым перерывом, а в конце второго тайма хозяева выровняли положение — 1:1. В овертайме удача была на стороне гостей. В серии 1/8 финала борисовчане победили минскую команду «Охрана-Динамо» — 4:2 (дома) и 3:2 (в гостях).

Действующий чемпион страны оршанский «Витэн», который в матчах регулярного сезона одержал победы во всех 22 проведенных поединках, с большим трудом одолел «Минск» со счетом 3:2. В 1/8 финала минчане оказались сильнее светлогорского ЦКК — 5:2 (в гостях) и 3:2 (дома).

Гомельский ВРЗ обыграл на своей арене минское «Динамо-БНТУ» — 5:1. На предыдущей стадии динамовцы были сильнее «Лиды» — 10:2, 0:5 и 3:0.