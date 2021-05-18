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21:52 (мск), источник: БЕЛТА

«Борисов-900» и БЧ победили на старте ¼ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу состоялись очередные поединки четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В Гомеле местный клуб БЧ сегодня принимал минский «Дорожник» и вырвал победу на последней минуте игры — 5:4. В 1/8 финала минчане дважды уверенно переиграли гродненский клуб «УВД-Динамо» — 4:0 (дома) и 5:2 (в гостях).

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Также сегодня в Минске спортсмены «Столицы» уступили «Борисову-900» в дополнительное время с результатом 3:5. Гости открыли счет перед самым перерывом, а в конце второго тайма хозяева выровняли положение — 1:1. В овертайме удача была на стороне гостей. В серии 1/8 финала борисовчане победили минскую команду «Охрана-Динамо» — 4:2 (дома) и 3:2 (в гостях).

Действующий чемпион страны оршанский «Витэн», который в матчах регулярного сезона одержал победы во всех 22 проведенных поединках, с большим трудом одолел «Минск» со счетом 3:2. В 1/8 финала минчане оказались сильнее светлогорского ЦКК — 5:2 (в гостях) и 3:2 (дома).

Гомельский ВРЗ обыграл на своей арене минское «Динамо-БНТУ» — 5:1. На предыдущей стадии динамовцы были сильнее «Лиды» — 10:2, 0:5 и 3:0.

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены «Витэна», одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала «Столица». Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» и «Витэна» по четыре золота, по три — у «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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