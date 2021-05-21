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08:42 (мск), источник: Sport.Zakon.kz

Бразильцы казахстанского клуба зажигательно станцевали в чапанах

Легионеры МФК «Атырау» поблагодарили за гостеприимство зажигательным танцем.

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Источник: Instagram

Instagram МФК «Атырау» опубликовал фото и видео, на которых бразильские легионеры клуба предстали в необычном образе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бразильских футболистов «Атырау» — Синезио, Антонио Далтона, Эвертона, Эрика Данило, Манеку и Келсона Винисиуса — нарядили в традиционную казахскую одежду.

Согласно традиции, дорогой гость, посетивший нашу страну, в знак признания заслуг, получает в подарок от местных жителей дорогой чапан. По этим традициям, подарили чапан нашим гостям из Бразилии, — пишет Instagram «Атырау».

Бразильцы, в свою очередь, поблагодарили за гостеприимство зажигательным танцем.

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