Гомельский БЧ вышел в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня гомельчане обыграли на выезде столичный «Дорожник» с результатом 3:1. В их первой встрече в Гомеле железнодорожники вырвали победу на последней минуте игры — 5:4.

В другом сегодняшнем матче спортсмены «Столицы» разгромили на выезде «Борисов-900» — 8:2 и сравняли счет в серии до двух побед. В первом поединке борисовчане выиграли в Минске в дополнительное время с результатом 5:3. Решающий поединок за выход в полуфинал состоится 25 мая на площадке столичной команды.

Ранее в полуфинал пробились действующий чемпион страны оршанский «Витэн», победивший в четвертьфинале «Минск», и гомельский ВРЗ, взявший верх над столичным клубом «Динамо-БНТУ».