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17:53 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельский БЧ вышел в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ стал третьим полуфиналистом чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня гомельчане обыграли на выезде столичный «Дорожник» с результатом 3:1. В их первой встрече в Гомеле железнодорожники вырвали победу на последней минуте игры — 5:4.

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В другом сегодняшнем матче спортсмены «Столицы» разгромили на выезде «Борисов-900» — 8:2 и сравняли счет в серии до двух побед. В первом поединке борисовчане выиграли в Минске в дополнительное время с результатом 5:3. Решающий поединок за выход в полуфинал состоится 25 мая на площадке столичной команды.

Ранее в полуфинал пробились действующий чемпион страны оршанский «Витэн», победивший в четвертьфинале «Минск», и гомельский ВРЗ, взявший верх над столичным клубом «Динамо-БНТУ».

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены «Витэна», одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала «Столица». Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» и «Витэна» по четыре золота, по три — у «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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