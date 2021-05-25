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25 мая, источник: БЕЛТА

«Столица» вышла в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» последними пробились в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в решающем поединке четвертьфинальной серии минчане разгромили на своей площадке «Борисов-900» с результатом 11:4.

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В составе победителей Владимир Жигалко и Михаил Грицына забили по три мяча. До этого соперники обменялись гостевыми победами: в первом матче борисовчане неожиданно выиграли в Минске в дополнительное время с результатом 5:3, а потом в Борисове «столичники» взяли убедительный реванш — 8:2.

Ранее в полуфинал пробились действующий чемпион страны оршанский «Витэн», победивший в четвертьфинале «Минск», а также два гомельских клуба — ВРЗ, взявший верх над столичным клубом «Динамо-БНТУ», и БЧ, переигравший столичный «Дорожник».

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены «Витэна», одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала «Столица». Самый титулованный клуб — минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» и «Витэна» по четыре золота, по три — у «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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