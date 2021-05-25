«Столица» вышла в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в решающем поединке четвертьфинальной серии минчане разгромили на своей площадке «Борисов-900» с результатом 11:4.

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В составе победителей Владимир Жигалко и Михаил Грицына забили по три мяча. До этого соперники обменялись гостевыми победами: в первом матче борисовчане неожиданно выиграли в Минске в дополнительное время с результатом 5:3, а потом в Борисове «столичники» взяли убедительный реванш — 8:2.

Ранее в полуфинал пробились действующий чемпион страны оршанский «Витэн», победивший в четвертьфинале «Минск», а также два гомельских клуба — ВРЗ, взявший верх над столичным клубом «Динамо-БНТУ», и БЧ, переигравший столичный «Дорожник».