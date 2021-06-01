Сборная Казахстана по футзалу узнала соперников по чемпионату мира
Определились соперники сборной Казахстана по футзалу на чемпионате мира-2021, который пройдет в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Определились соперники сборной Казахстана по футзалу на чемпионате мира-2021, который пройдет в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Жеребьевку финальной стадии провела ФИФА.
Казахстан попал в группу А, где сыграет с хозяйкой турнира Литвой,
Турнир пройдет 12 сентября по 3 октября. Это мировое первенство, которое