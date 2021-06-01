Сборная Казахстана по футзалу узнала соперников по чемпионату мира

Казахстан попал в группу А, где сыграет с хозяйкой турнира Литвой, Коста-Рикой и Венесуэла.

Турнир пройдет 12 сентября по 3 октября. Это мировое первенство, которое из-за пандемии было перенесено с прошлого года. Действующим чемпионом является Аргентина.