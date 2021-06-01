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20:09 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу узнала соперников по чемпионату мира

Определились соперники сборной Казахстана по футзалу на чемпионате мира-2021, который пройдет в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Жеребьевку финальной стадии провела ФИФА.

Казахстан попал в группу А, где сыграет с хозяйкой турнира Литвой, Коста-Рикой и Венесуэла.
Турнир пройдет 12 сентября по 3 октября. Это мировое первенство, которое из-за пандемии было перенесено с прошлого года. Действующим чемпионом является Аргентина.

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