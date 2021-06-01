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20:26 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по мини-футболу выступит на чемпионате мира под флагом ОКР

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная России будет выступать на чемпионате мира по мини-футболу под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

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Ранее стало известно, что российская команда выступит на турнире под названием RFU (Russian Football Union). «Что касается флага, то ФИФА (Международная федерация футбола) будет использовать олимпийскую символику — это пламя вверх в цветах российского триколора и олимпийские кольца. По крайней мере такая информация появилась от ФИФА. Что касается музыкального сопровождения, то совещание будет проходить завтра, только после него мы будем владеть официальной информацией относительно того, под каким гимном мы будем выступать», — сказал Алиев.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

В результате этого решения Россия до середины декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим — занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.

Чемпионат мира пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября 2021 года. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Гватемалы, Египта и Узбекистана.

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