«Столица» сравняла счет в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» сравняли счет в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» сравняли счет в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по
Сегодня в Минске «столичники» в упорной борьбе выиграли у гомельского ВРЗ со счетом 1:0. Победный гол на последней минуте второй половины встречи забил Тарас Королишин. В первом поединке этих соперников в Гомеле ВРЗ одолел минчан в серии послематчевых пенальти. Решающий поединок за выход в финал состоится 5 июня в Гомеле.
В первом матче другой полуфинальной пары действующий чемпион Беларуси оршанский «Витэн» на своей площадке победил гомельский БЧ со счетом 4:3. Вторая встреча серии до двух побед состоится 2 июня в Гомеле. Спортсмены «Витэна» в этом чемпионате не потеряли еще ни одного очка: они выиграли все 22 поединка регулярного сезона, а потом в четвертьфинале дважды победили «Минск».
В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены «Витэна», одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала «Столица». Самый титулованный клуб — минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» и «Витэна» по четыре золота, по три — у «Минска», МАПИДа и «Столицы».