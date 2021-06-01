«Столица» сравняла счет в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в Минске «столичники» в упорной борьбе выиграли у гомельского ВРЗ со счетом 1:0. Победный гол на последней минуте второй половины встречи забил Тарас Королишин. В первом поединке этих соперников в Гомеле ВРЗ одолел минчан в серии послематчевых пенальти. Решающий поединок за выход в финал состоится 5 июня в Гомеле.

В первом матче другой полуфинальной пары действующий чемпион Беларуси оршанский «Витэн» на своей площадке победил гомельский БЧ со счетом 4:3. Вторая встреча серии до двух побед состоится 2 июня в Гомеле. Спортсмены «Витэна» в этом чемпионате не потеряли еще ни одного очка: они выиграли все 22 поединка регулярного сезона, а потом в четвертьфинале дважды победили «Минск».