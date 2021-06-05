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14:25 (мск), источник: БЕЛТА

«Столица» вышла вперед в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» вышли вперед в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу с гомельским ВРЗ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Гомеле минчане победили с результатом 5:3. В первой игре серии до трех побед гомельчане выиграли на своей арене в серии послематчевых пенальти, а потом у себя дома «столичники» взяли реванш — 1:0. Следующий поединок за выход в финал состоится 8 июня в Минске.

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В другой полуфинальной паре действующий чемпион Беларуси оршанский «Витэн» дважды обыграл гомельский БЧ — 4:3 (дома) и 3:2 (в гостях). Завтра соперники вновь встретятся в Орше и в случае победы «Витэн» станет первым финалистом 32-го национального первенства. В этом чемпионате оршанцы не потеряли еще ни одного очка: они выиграли все 22 поединка регулярного сезона, потом в плей-офф по два раза победили «Минск» и БЧ.

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены «Витэна», одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала «Столица». Самый титулованный клуб — минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» и «Витэна» по четыре золота, по три — у «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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