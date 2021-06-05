«Столица» вышла вперед в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в Гомеле минчане победили с результатом 5:3. В первой игре серии до трех побед гомельчане выиграли на своей арене в серии послематчевых пенальти, а потом у себя дома «столичники» взяли реванш — 1:0. Следующий поединок за выход в финал состоится 8 июня в Минске.

В другой полуфинальной паре действующий чемпион Беларуси оршанский «Витэн» дважды обыграл гомельский БЧ — 4:3 (дома) и 3:2 (в гостях). Завтра соперники вновь встретятся в Орше и в случае победы «Витэн» станет первым финалистом 32-го национального первенства. В этом чемпионате оршанцы не потеряли еще ни одного очка: они выиграли все 22 поединка регулярного сезона, потом в плей-офф по два раза победили «Минск» и БЧ.