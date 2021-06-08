ВРЗ сравнял счет со «Столицей» в полуфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня гомельчане в упорнейшей борьбе сумели вырвать победу в гостях с минимальным преимуществом — 2:1. В первом поединке серии до трех побед минчане уступили в Гомеле в серии послематчевых пенальти, потом в Минске взяли реванш — 1:0, а затем снова в Гомеле «столичники» победили с результатом 5:3. Решающий поединок за выход в финал 32-го чемпионата страны по мини-футболу состоится 11 июня в Гомеле.

Ранее первым финалистом стал оршанский «Витэн». В полуфинальной серии действующие чемпионы страны трижды победили гомельский БЧ — 4:3, 3:2 и 11:4. В нынешнем первенстве оршанцы одержали виктории во всех проведенных встречах: 22 — в регулярном сезоне и 5 — в матчах плей-офф.