ВРЗ сравнял счет со «Столицей» в полуфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу
8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ сравнял счет в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по
8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ сравнял счет в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по
Сегодня гомельчане в упорнейшей борьбе сумели вырвать победу в гостях с минимальным преимуществом — 2:1. В первом поединке серии до трех побед минчане уступили в Гомеле в серии послематчевых пенальти, потом в Минске взяли реванш — 1:0, а затем снова в Гомеле «столичники» победили с результатом 5:3. Решающий поединок за выход в финал 32-го чемпионата страны по
Ранее первым финалистом стал оршанский «Витэн». В полуфинальной серии действующие чемпионы страны трижды победили гомельский БЧ — 4:3, 3:2 и 11:4. В нынешнем первенстве оршанцы одержали виктории во всех проведенных встречах: 22 — в регулярном сезоне и 5 — в матчах
На прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены «Витэна», одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала «Столица». Самый титулованный клуб — минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» и «Витэна» по четыре золота, по три — у «Минска», МАПИДа и «Столицы».