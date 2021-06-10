Музыка Чайковского утверждена в качестве замены гимна России на ЧМ по мини-футболу

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате этого решения Россия до середины декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим — занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA. Музыка Чайковского уже использовалась в качестве замены российского гимна, в частности на чемпионатах мира по конькобежному спорту и хоккею, а также будет звучать на Олимпийских играх в Токио.