«Синара» в четвёртом матче финала обыграла «Тюмень» со счётом 8:4 и стала чемпионом России
«Синара» в четвёртом матче финальной серии
«Синара» в четвёртом матче финальной серии
«Синара» в четвёртом матче финальной серии
В первом тайме на дубль Сергея Абрамова хозяева ответили голом Андрея Батырева. В начале второй половины встречи всё тот же Батырев реализовал пенальти, сделав счёт ничейным. Однако решающим стал отрезок с 38-й по 42-й минуту, в который гости умудрились уместить аж четыре забитых мяча.
В составе «Синары» отличились дважды Максим Герасимов, Никита Фахрутдинов и Егор Иванов. Чуть позже Батырев оформил
Благодаря этой победе «Синара» в третий раз стала чемпионом России.