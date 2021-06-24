ВРЗ вышел вперед в финале чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в Орше в третьем поединке с действующим чемпионом «Витэном» гомельчане выиграли с результатом 5:2. В первой игре оршанцы победили у себя дома со счетом 5:3, а затем гомельчане отыгрались на своей площадке — 3:2. Следующий матч состоится 27 июня в Гомеле.

Обладателем бронзовых наград стал гомельский БЧ, обыгравший в решающем поединке за 3-е место «Столицу» в серии послематчевых пенальти. В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя — ничья 7:7. В серии пенальти успех был на стороне железнодорожников — 5:4. В первой игре «бронзовой» серии спортсмены «Столицы» одолели гомельчан на своей арене в серии послематчевых пенальти — 5:3 (игровое время — 3:3), а потом в Гомеле соперники взяли реванш — 3:2.

В полуфиналах «Витэн» трижды подряд обыграл БЧ, а спортсмены ВРЗ с огромным трудом одолели «Столицу» — 3:2. Для «Витэна» это седьмой финал, в четырех из них он выходил победителем.

Обе нынешние медальные серии являются повторением прошлого чемпионата. Тогда в борьбе за чемпионский титул «Витэн» одолел ВРЗ — 3:2, а обладателем бронзы стала «Столица», дважды победившая БЧ.