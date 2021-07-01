Одного из лидеров сборной Казахстана по футзалу прооперировали в Бразилии
Футзалисту «Норильского никеля» и сборной Казахстана Лео сделали операцию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Футзалисту «Норильского никеля» и сборной Казахстана Лео сделали операцию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Операцию проводили в Бразилии, и прошла она, по словам самого игрока, успешно.
Futsalkazakhstan ранее информировал, что у Лео был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.
Сроки восстановления после таких повреждений занимают от 4 до 6 месяцев.