Одного из лидеров сборной Казахстана по футзалу прооперировали в Бразилии

Одного из лидеров сборной Казахстана по футзалу прооперировали в Бразилии

Футзалисту «Норильского никеля» и сборной Казахстана Лео сделали операцию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.