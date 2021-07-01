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20:42 (мск), источник: Vesti.kz

Одного из лидеров сборной Казахстана по футзалу прооперировали в Бразилии

Футзалисту «Норильского никеля» и сборной Казахстана Лео сделали операцию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Источник: instagram.com/leojaragua/

Операцию проводили в Бразилии, и прошла она, по словам самого игрока, успешно.

Futsalkazakhstan ранее информировал, что у Лео был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

Сроки восстановления после таких повреждений занимают от 4 до 6 месяцев.

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