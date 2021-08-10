Сорвался переход казахстанского игрока в немецкий клуб. Известны причины

«Арнольд Кнауб так и не стал первым представителем от Казахстана в новообразованной Бундеслиге. Увы, пока не стал. Причем по вине немецкого клуба «Фортуна» из Дюссельдорфа, с которым Арнольд уже подписал контракт и даже получил первую зарплату — было это в феврале.

Но затем вновь обострилась ситуация с коронавирусом, и Германия закрыла свои границы для граждан из стран, не входящих в ЕС.

Полноценным игроком «Фортуны» Кнауб должен был стать этим летом, но тут выяснилось, что по причине все того же ковида дюссельдорфскому клубу сильно урезали финансирование. В связи с этим «Фортуна» и Арнольду предложение сократила в несколько раз, на что Кнауб, разумеется, ответил отказом — на эти деньги в Германии элементарно не получится прожить, не то что заработать.

По всей видимости, ближайший сезон игрок проведет в чемпионате Казахстана…" — говорится в сообщении источника.