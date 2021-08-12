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13:39 (мск), источник: Sports.Ru

Сборная Казахстана по футзалу начала подготовку к ЧМ: Кака собрал боевой состав (с тремя бразильцами), но потерял очень важного Лео

Все о предстоящем мундиале.

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Источник: Sports.Ru

Сборная Казахстана по футзалу приступила к подготовке к предстоящему чемпионату мира в Литве, который пройдет с 12 сентября по 3 октября. Первый этап УТС проходит в Алматы, дальше сборная Казахстана будет готовиться в Нур-Султане, а перед вылетом в Литву команда Кака проведет контрольные матчи со сборной России.

Мундиаль должен был состояться в 2020-м: из-за ковида, как и многие другие турниры, его перенесли на год. Мы попали на турнир напрямую: сначала выиграли групповой этап основного раунда квалификации, где оказались вместе с Румынией, Албанией и Нидерландами, затем взяли верх в элитном раунде, обыграв ту же Румынию, а также Чехию и Словению.

Чемпионат мира проводится с 1989 года. Как и в футболе, рекордсменом являются бразильцы — они пятикратные чемпионы. Дальше идут Испания (2 титула) и Аргентина (1).

Казахстан занимает 7-е место в рейтинге ФИФА. Впервые на ЧМ наша команда участвовала в 2000-м еще в составе Азии, тогда мы заняли последнее место в группе. А от УЕФА — в 2016-м, где дошла до 1/8 финала, уступив Испании (2:5). На предстоящем мундиале казахстанцы попали в группу А вместе с Коста-Рикой, Литвой (хозяйка турнира) и Венесуэлой.

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Литва — дебютант ЧМ. В рейтинге ФИФА занимает 82-е место, в УЕФА — 41-е. С Коста-Рикой мы уже играли на прошлом мундиале, где победили со счетом 3:1. Это уже пятое участие костариканцев на ЧМ. Они занимают 25-е место в рейтинге ФИФА, а в мае выиграли Кубок КОНКАКАФ.

Что касается Венесуэлы, то у них самое высокое место в рейтинге ФИФА среди наших соперников — 22-е. На ЧМ они пробились через квалификацию КОНМЕБОЛ, где обыграли Чили, Уругвай, Боливию и уступили Парагваю, Аргентине и Бразилии.

Безусловным фаворитом квартета является Казахстан, однако главный тренер нашей сборной Рикардо Кака группу легкой не считает.

«Все говорят, что нам досталась слабая группа, на что я отвечаю: самая лучшая для меня группа — это мой семейный чат в ватсапе. Здесь же нам предстоит тяжелая работа, абсолютно у каждой команды есть свои плюсы и минусы», — так высказался он о группе.

Игита заявил, что Казахстану по силам выйти в полуфинал.

«Хочу минимум полуфинал. Мы знаем, что там собираются только топы. Скажу, что сейчас сборная Казахстана в наилучшей форме. Думаю, это лучший момент нашей сборной, и мы должны этим воспользоваться. Мы готовы пойти далеко на этом чемпионате мира», — заверил голкипер.

На чемпионате примут участие 24 команды. Вот, как выглядят все группы:

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Как и на футбольном Евро, из группы выйдут две первые команды, а также четыре лучших среди занявших третьи места. Фаворитом турнира является Бразилия. Так считают Кака, Игита и другие игроки сборной Казахстана.

Кака уже объявил состав команды на турнир. Впервые в сборную попал блиставший в ЛЧ Нарун Сериков и серебряный призер чемпионата в составе «Атырау» Рауан Атантаев.

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По сравнению с прошлым годом состав сборной Казахстана сильно прибавил: в чемпионате и Лиге чемпионов разрывал дуэт Турсагулов — Оразов, набрали форму Дуглас и Игита, а Тайнан выиграл чемпионат Португалии и Лигу чемпионов, после чего перешел в испанский «Эль-Посо».

«Из-за пандемии многое изменилось в футзале. То же самое про нас. Сборная Казахстана в прошлом году и сейчас — две разные команды. Эта пауза пошла нам на пользу. Надеюсь, мы покажем лучший результат. Что изменилось в сборной? Взаимопонимание на площадке стало лучше, хорошо видят друг друга, страхуют», — говорил нам Игита.

В июне стало известно, что ключевой игрок сборной Лео порвал кресты и пропустит турнир. Также на ЧМ точно не поедут Эдсон (не успели натурализовать) и легенда казахстанского футзала Динмухамбет Сулейменов, завершивший карьеру игрока. Ранее последний даже переходил из «Кайрата» в «Жетысу», чтобы провести больше игрового времени и набрать форму к турниру. Но талдыкорганскую команду расформировали и Сулейменов начал тренерскую карьеру.

Казахстан стартует на ЧМ матчем с Коста-Рикой 12 сентября, спустя три дня встретится с Литвой и завершит групповой этап игрой против Венесуэлы — 18-го числа.

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