Казахстан разгромил Таиланд и вышел в четвертьфинал ЧМ по футзалу

Встреча прошла в Каунасе и завершилась со счетом 7:0 в пользу казахстанской команды. Отличились Даурен Турсагулов (3-я минута), Дуглас (4-я), Чайвата Джамграджанга (19-я, автогол), Даурен Нургожин (24-я), Тайнан (24-я), Арнольд Кнауб (32-я) и Игита (38-я).

Стоит отметить, что казахстанцы на классе добились положительного результата, а после седьмого гола Игиту в воротах заменил Рауан Атантаев.

В четвертьфинале казахстанцы встретятся с победителем пары Узбекистан — Иран, которые сыграют между собой 24 сентября.