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20:02 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан разгромил Таиланд и вышел в четвертьфинал ЧМ по футзалу

Сборная Казахстана оказалась сильнее Таиланда в матче ⅛ финала чемпионата мира по футзалу в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/kazfutsal

Встреча прошла в Каунасе и завершилась со счетом 7:0 в пользу казахстанской команды. Отличились Даурен Турсагулов (3-я минута), Дуглас (4-я), Чайвата Джамграджанга (19-я, автогол), Даурен Нургожин (24-я), Тайнан (24-я), Арнольд Кнауб (32-я) и Игита (38-я).

Стоит отметить, что казахстанцы на классе добились положительного результата, а после седьмого гола Игиту в воротах заменил Рауан Атантаев.

В четвертьфинале казахстанцы встретятся с победителем пары Узбекистан — Иран, которые сыграют между собой 24 сентября.

Напомним, на групповом этапе Казахстан одержал победы над Коста-Рикой (6:1) и Литвой (3:0), а также сыграл вничью с Венесуэлой (1:1). Подопечные Рикардо Кака вышли в плей-офф с первого места в квартете А.

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