Казахстан разгромил Таиланд и вышел в четвертьфинал ЧМ по футзалу
Сборная Казахстана оказалась сильнее Таиланда в матче ⅛ финала чемпионата мира по футзалу в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана оказалась сильнее Таиланда в матче ⅛ финала чемпионата мира по футзалу в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Каунасе и завершилась со счетом 7:0 в пользу казахстанской команды. Отличились Даурен Турсагулов (3-я минута), Дуглас (4-я), Чайвата Джамграджанга (19-я, автогол), Даурен Нургожин (24-я), Тайнан (24-я), Арнольд Кнауб (32-я) и Игита (38-я).
Стоит отметить, что казахстанцы на классе добились положительного результата, а после седьмого гола Игиту в воротах заменил Рауан Атантаев.
В четвертьфинале казахстанцы встретятся с победителем пары Узбекистан — Иран, которые сыграют между собой 24 сентября.
Напомним, на групповом этапе Казахстан одержал победы над Коста-Рикой (6:1) и Литвой (3:0), а также сыграл вничью с Венесуэлой (1:1). Подопечные Рикардо Кака вышли в плей-офф с первого места в квартете А.